المنفي يعلن رسميا عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، رسميا عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنأ المنفي أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة ، "مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن "القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناته".

وبارك المنفي لليبيا "انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات داعيا الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون".

كما وجه الدعوة لكل الليبيين "للعمل معا من أجل بناء وطن واحد ترفرف عليه راية السلام".