بوركينافاسو -الجزائر : الخضر من أجل الفوز ومواصلة النتائج الايجابية

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم بداية من ثامنة هذا المساء نظيره البوركينابي ضمن الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2020.

وبعد الفوز العريض أمام جيبوتي بالبليدة يسعى المنتخب الوطني لإحراز الفوز الثاني أمام بوركينافاسو خارج القواعد وتصدر المجموعة الأولى بست نقاط وقطع شوط مهم نحو بلوغ المباراة الفاصلة خاصة وأن منافس الخضر اليوم يعد أصعب منتخبات المجموعة.

وتستضيف بوركينا فاسو مرغمة الجزائر بمراكش بسبب عدم تأهيل ملاعبها منها ملعب العاصمة واغادوغو من طرف لجنة التأهيل التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ، وسيدير اللقاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو بمساعدة سورو فوستوني (الليزوطو) وماتيو كانينانقا (ناميبيا).

وكان جمال بلماضي قد أكد جاهزية الخضر لتحقيق نتيجة ايجابية بالرغم من الحرارة التي قد تكون مرتفعة بقليل في مراكش .

وينتظر ان تكون المباراة شيقة بالنظر الى تمكن منتخب بوركينا فاسو من الفوز على نظيره النيجيري في مراكش في غياب عدد من عناصره الأساسية .

أما المنتخب الجزائري فبالإضافة إلى انتصاره الكاسح حقق مباراته 28 على التوالي بدون انهزام منها خمسة انتصارات متتالية تمكن خلالها رفاق القائد رياض محرز من تسجيل 20 هدفا مقابل هدف واحد.