شهلة بدروح تفتك الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت بكوريا الجنوبية

تحصلت الطالبة شهلة بدروح من بلدية بيضاء برج ( جنوب سطيف) على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت المقامة شهر أوت الفارط بكوريا الجنوبية (2020-2021) بمشاركة 400 متنافس يمثلون 14 دولة و المعلن عن نتائجها مؤخرا.

وأكد رئيس مركز تعليم برمجة الروبوت بسطيف، رياض عزوز، بأن شهلة بدروح (17 سنة) و هي طالبة بذات المركز قد تمكنت من صنع روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي و الاحتمالات ما مكنها من الحصول على ميدالية ذهبية في هذه المسابقة العالمية أمام منافسين من روسيا و أندونيسيا و ماليزيا و غيرهم .

وكانت هذه الطالبة قد شاركت في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت عن بعد التي نظمت في 15 أغسطس الفارط و جعلت موضوع هذه السنة " الروبوت صديق الإنسان"، حسب عزوز الذي ذكر بأن "الروبوت الذي تمكنت شهلة من تجسيده هو روبوت يلعب لعبة (أكس-أو) بحيث ينافس الإنسان الذي يضع علامة (اكس) في دراسة واختيار المكان الأمثل لوضع علامة (أو) ثم بدء المنافسة ".

كما تمكنت الطالبة من إنجاز روبوت آخر مصغر يدعى "سمولي" يقوم بمهام متعددة كقرع الطبول و لعب القولف وغيرها شاركت به في القسم الثاني من المنافسة، مثلما ذكره ذات المتحدث .

يذكر أن الطالبة شهلة بدروح التي تزاول دراستها في السنة الثالثة ثانوي قد تلقت تكوينا في مجال الروبوتيك على مستوى مركز تعليم برمجة الروبوت بسطيف لمدة سنة فقط قبل أن تشارك في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت المقامة بديجون الكورية و الحصول على الميدالية الذهبية في المجال.

وافتك من جهة أخرى كل من الطلبة نزيم اصفيران (14 سنة) و محمد الأمين عطوي (15 سنة) و يونس عبد السميع (15 سنة) و محمد دالي (15 سنة) من نفس المركز المتخصص في الروبوتيك على الجائزة الثانية في نفس المسابقة و توجوا بالميدالية الفضية بعد أن تمكنوا من تجسيد مستشفى ذكي للطفل و هي الفكرة التي اشتغلوا عليها طيلة فترة تكوينهم بمركز تعليم برمجة الروبوت .

كما تحصل أيضا و ضمن نفس المنافسة كل من البرعمين عبد المجيد عبد السلام ( 11 سنة) و أحمد آدم زرقاق (12 سنة) على الميدالية البرونزية بمشاركتهما على التوالي بمشروعي إنجاز كرسي متحرك أوتوماتيكي و مستشعر حرائق يستطيع إيصال المعلومة لرجال الإطفاء بوجود حريق، كما تمت الاشارة إليه .