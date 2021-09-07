بلعابد: اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية ستواصل عملها الى غاية نهاية السنة الجارية

كشف وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن مواصلة اللجنة الوزارية المكلفة بملف انشاء المؤسسات التعليمية لعملها الى غاية نهاية السنة الجارية بغرض استلام مزيد من الهياكل التربوية الجديدة.

وأوضح السيد بلعابد على هامش اجتماع تحضيري مشترك مع وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي ، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد ، أنه تقررالإبقاء على عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف انشاء المؤسسات التعليمية وذلك الى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل ، مما سيمكن --مثلما قال-- من "استلام المزيد من الهياكل التربوية الجديدة".

وأضاف أن المتابعة اليومية والدقيقة لمشاريع قطاع التربية من طرف وزارة السكن ستسمح باستلام أزيد من 450 مؤسسة مدرسية جديدة ، وهو "رقم معتبر سيمكننا من استقبال أساتذتنا وأبنائنا التلاميذ بكل أريحية''.

وبخصوص مشاريع القطاع التي عرفت بعض التأخر، أكد الوزير أنه "يتم حاليا متابعتها بصفة مكثفة من اجل رفع وتيرة الانجاز، كما يتم بصفة دورية الاطلاع على وضعية تلك المشاريع بغرض استلام المزيد منها، وهو ما ستعمل اللجنة الوزارية على تحقيقه".