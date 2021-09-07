الجزائر والنيجر تتفقان على "العمل معا" من أجل السلام والتنمية في افريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة ونظيره النيجيري حسومي مسعودو في نيامي على ضرورة العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار وتطوير التنمية في إفريقيا عموما وفي المنطقة شبه الاقليمية خصوصا.

وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى النيجر يومي 5 و 6 سبتمبر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حظي السيد لعمامرة مرفوقا بوفد هام باستقبال رئيس النيجر محمد بازوم والوزير الأول ورئيس الحكومة، محمادو أوحومودو، حسبما أفاد به بيان مشترك.

وتحادث لعمامرة ومسعودو خلال اجتماع عمل بين وفدي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتدارسا بشكل مفصل قضايا التعاون الثنائي ولا سيما تلك المتعلقة بالدفاع والأمن والهجرة والطاقة والبترول والتكوين المهني.

وشددا على "ضرورة العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار وتطوير التنمية في افريقيا بشكل عام وفي المنطقة شبه الإقليمية على وجه الخصوص"، مجددان التأكيد على "عزمهما على إقامة شراكة شبه إقليمية مستديمة في خدمة شعوب المنطقة بهدف تعزيز التعاون البراغماتي والتضامني جنوب-جنوب".

وفيما يتعلق بقطاع الدفاع والأمن أشاد رئيسا الوفدين بالتعاون النموذجي السائد في هذا المجال بين البلدين ، ورحبا بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة يومي 24 و26 أغسطس 2021 بالجزائر.

وفي هذا الصدد، التزما "بالاستمرار على هذا النحو بغية مجابهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجههم ولا سيما في منطقة الساحل".

فيما يتعلق بإدارة تدفق المهاجريني اتفق الطرفان على دراسة وضع المهاجرين النيجيريين العاملين في الجزائر في إطار المشاورات المقبلة التي ستجرى بين وزيري الداخليةي كما رحبا بالاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اجتماع الدورة المقبل للجنة الثنائية الحدودية.

وبخصوص الشراكة في مجال الطاقة رحب الطرفان بإعادة إطلاق التعاون على مستوى كتلة كافرا والآفاق المواتية للسماح لسيباكس (SIPEX) بمواصلة أنشطتها والانتقال سريعا إلى مرحلة الاستغلال.

كما اتفقا على تعميق مشاوراتهما حول قضايا البترول والطاقة بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء خلال الزيارة المقبلة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى النيجر مع نهاية شهر سبتمبر 2021 ، بالإضافة إلى هذين القطاعيني أكد الطرفان على أهمية توسيع تعاونهما في مجالي الصحة والتكوين.

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى النيجر في إطار تقاليد التشاور والحوار بين البلدين الشقيقيني وتعكس إرادتهما وعزمهما على إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثري والمتعدد الأوجه وفق التوجيهات التي قدمها رئيسا البلدين خلال زيارة الصداقة والعمل التي أجراها يوليو الماضي الرئيس بازوم إلى الجزائر .