الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد ب"الدور المحوري" للجزائر في الملفات الإقليمية و الدولية

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، ب"الدور المحوري" الذي تلعبه الجزائر في مختلف الملفات الإقليمية و الدولية، مثمنا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية ، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

و جاء هذا التنويه لدى استقبال السيد ابو الغيط امس الاثنين لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث " أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في مختلف الملفات الإقليمية و الدولية".

كما ثمن أبو الغيط "الإجراءات و المبادرات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية و رغبة الجزائر الحقيقية في استكمال مسار الإصلاحات الداخلية بالهدوء والحكمة المعتادين".

و جرى هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة ال47 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت فعاليتها أمس بالعاصمة المصرية القاهرة و حضرها رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء البلدان العربية الى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية و أعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل و الاتحادات العمالية في 21 دولة عربية و ممثلو المنظمات العربية والدولية و عدد من السفراء.

من جهته ، قدم السيد تير عرضا حول دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بناء مسارات تنموية اقتصادية تهدف الى "إرساء أسس تنمية بشرية مستدامة بمشاركة فواعل اقتصادية و اجتماعية ونقابية ومجتمع مدني".

و يأتي هذا، يتابع السيد تير، "تكريسا لمبدأ الديموقراطية التشاركية وتعميقا للحوار الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة في صناعة المشورة وصياغة اقتراحات وتوصيات واعداد دراسات وتقديمها الى الحكومة".

كما شدد على ضرورة تفعيل عمل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها في الدول العربية، التي تم إنشاؤها في الجزائر سنة 2015 وجعلها "دافعا قويا للعمل العربي المشترك بغية الوصول الى التكامل والاندماج الاقتصاديين بين البلدان العربية"، حسب البيان.

و اعتبر السيد تير ان احتضان الجزائر للجمعية العامة للرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة لها أيام 22 و23 نوفمبر المقبل يندرج في نفس المسعى.

و كان اللقاء ايضا مناسبة للسيد تير لتوجيه دعوة للأمين العام للجامعة العريبة لحضور المنتدى الأفريقي للقطاع الخاص الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "تحت رعاية رئيس الجمهورية" في غضون الثلاثي الأخير لهذا العام بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبهذا الشأن، اشار البيان الى ان هذه الدعوة قوبلت بالترحيب من طرف السيد الأمين العام الذي عبر عن استعداد الجامعة للتعاون في كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية.

و كان السيد تير قد تلقى دعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، للمشاركة في اعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي التي تنعقد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرةي الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين".