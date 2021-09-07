لعمامرة يستقبل بنواكشوط من قبل الرئيس الموريتاني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة فور وصوله اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية من قبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حسبما جاء في بيان للوزارة.

وقد أبلغ السيد لعمامرة الرئيس الموريتاني "التحيات الأخوية وفحوى رسالة شفوية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، وبدوره حمل الرئيس الموريتاني, الوزير لعمامرة "نقل تحياته الخالصة وتقديره العميق إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون" يضيف ذات البيان.

وشكل اللقاء وفقا لذات البيان "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين, كما رحب الجانبان بالتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قائدي البلدين".

فضلا عن ذلك "تناولت المحادثات الأوضاع الراهنة على الصعيدين المغاربي والعربي, إلى جانب التحديات المشتركة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيز سنة التشاور والتنسيق فيما يخص القضايا الافريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الاستحقاق القادم للقمة العربية بالجزائر".