﻿ دعوة للمشاركة في الاقامة الجزائرية الاوروبية الثالثة للمصورين

﻿ أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر، اليوم الثلاثاء ، دعوة للمشاركة موجهة للمصورين الهواة والمحترفين من أجل المشاركة في الإقامة الجزائرية الأوروبية الثالثة للمصورين، حسبما أعلن عنه وفد الاتحاد الأوروبي.

و ستقام النسخة الثالثة من إقامة المصورين الجزائريين الأوروبيين هذه السنة في مدينة بوسعادة، ومن المقرر أن تجمع خمسة مصورين جزائريين وخمسة أوروبيين آخرين يعيشون في الجزائر لالتقاط الصور ومناقشتها لمدة أسبوع في هذه المدينة.

و حسب ذات المصدر فانه على الراغبين في المشاركة إرسال ملفات الترشح إلى المنظمين قبل 27 سبتمبر.

والهدف من الإقامة هو توفير مساحة إبداع للمصورين، للسماح للفنانين بإلقاء نظرة معاصرة على المنطقة التي تمت زيارتها وإقامة معرض بها.

و مثل الطبعتين السابقتين، يعتزم المنظمون نشر كتاب فني يجمع الأعمال المنتجة خلال فترة الإقامة.

وفي سنة 2010، اختارت النسخة الأولى من هذه الإقامة موضوع التراث الثقافي والمعماري لمدينة الجزائر العاصمة، بينما أقيمت النسخة الثانية في سنة 2014 تحت شعار "قسنطينة ، انظار متقاطعة، و التراث والثقافة".