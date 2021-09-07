انخفاض معتبر لعجز الميزان التجاري إلى - 926 مليون دولار إلى غاية نهاية أوت 2021

سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا معتبرا بنسبة 87,89 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، أي - 926 مليون دولار إلى نهاية شهر أوت 2021 مقابل -7,6 مليار دولار نهاية شهر أوت 2020، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.

ويؤكد ذات المصدر أن هذا التخفيض راجع للارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع والذي انتقل من 15,1 مليار دولار إلى 23,7 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، منها 2,9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.

وهكذا فإن تغطية الصادرات للواردات حقق نسبة 96,24 بالمائة مقابل 66,6 بالمائة خلال السنة الماضية، يضيف البيان، مع الإشارة إلى أن "تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية في إطار سياسة التجارة الخارجية سمح خلال هذه السنة بالتخفيف من حدة عجز الميزان التجاري لاسيما من خلال رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتأطير الواردات".

وفي هذا الإطار فإن وزارة المالية قد سجلت "تحسنا ملحوظا للقيمة الإجمالية للتجارة الخارجية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة المرجعية".