الامن الوطني : تسجيل 5200 جريمة الكترونية 2020

كشفت المديرية العامة لأمن الوطني عن معالجة خمسة الاف ومئتي قضية لجرائم الكترونية وتخصيص فرق خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية بتكثيف التكوين في الميدان لأعوان الأمن.

وقال الملازم الأول مطمط امين في تصريح للاذاعة الجزائرية إن المصلحة المركزية لمكافحة الامن المعلوماتي تسهر عبر فرقها الموجودة على مستوى 58 ولاية ، كاشفا عن معالجة 5200 قضية سنة 2020 فيما لم يكن عدد القضايا يتعدى 500 قضية في 2015 مرجعا هذا التنامي الى التطور في التكنولوجيات الحديثة.

وأكد المتحدث ذاته للقناة الأولى أن مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعنى باستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة التحريات وتقديمها للعدالة، مضيفا ان المديرية العامة للأمن الوطني ادرجت الجريمة الالكترونية ضمن مجالات التكوين المختص.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية