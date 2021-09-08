الجيش الوطني: تنفيذ عدة عمليات في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الـ 1 إلى الـ 7 سبتمبر الجاري عديد العمليات في مجال مكافحة المخدرات، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة في البلاد.

وجاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي هذا الأربعاء أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الـ 1 إلى الـ7 سبتمبر 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وأوضحت أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قنبلتين (2) تقليديتي الصنع بجيجل"، مضيفة أن "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة تاجري (2) مخدرات وضبطت و(475) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (10) تجار مخدرات آخرين وحجز (61704) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت،(112) شخص وضبطت (16) مركبة و(201) مولدا كهربائيا و(102) مطرقة ضغط و(5) أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (32) طن من خليط خام الذهب والحجارة و(6,5) طن من المواد الغذائية، في حين تم حجز (7) بنادق صيد و(28) قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي وبرج بوعريريج ومعسكر".

كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ(6667) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، ومحاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب11798 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

في سياق آخر، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ(96) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (50) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وورقلة وجانت".