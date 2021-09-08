كورونا: 317 إصابة جديدة، 258 حالة شفاء و27 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

08/09/2021 - 17:20

سجلت 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 258 مريضا  للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة هذا الاربعاء في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 198.962 حالة من بينها 317  إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 135.754 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 498 5 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 42 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و19ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أخرى 10 حالات فما  فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات  الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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