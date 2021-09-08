الأمن الوطني ينشر فيديو يتضمن المحجوزات المضبوطة لدى الموقوفين بمدينتي خراطة وبني ورثيلان

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني ، هذا الاربعاء، فيديو يتضمن المحجوزات التي تم ضبطها من قبل مصالحها خلال عملية تفتيش منازل المشتبه فيهم في قضية الانتماء للمنظمة الإرهابية "الماك" بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، والبالغ عددهم 27 شخصا.

ويتعلق الامر ب"لواحق لألبسة عسكرية، معدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، جهاز كشف عن المعادن، أسلحة بيضاء، أختام مزورة تحمل وسم "انتخب" و"انتخب بالوكالة" ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، سجلات إدارية، رايات للمنظمة الإرهابية (الماك) وهواتف نقالة تم حجزها خلال تفتيش ثلاثة مساكن للمشتبه فيهم من بينهم شخص لا يزال في حالة فرار".

وكانت مصالح الامن قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن معالجتها لقضية تتعلق ب"المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر"، مع توقيف 27 شخصا مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية "الماك" بمدينتي خراطة (بجاية) وبني ورتيلان (سطيف) "في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج".

وأوضحت أن أفراد المجموعة الإجرامية "لجأوا إلى الاعتداء والسطو على محلات المواطنين، حيث تم توقيف 25 شخصا على مستوى مدينة خراطة وشخصين (02) ببني ورتيلان"، مشيرة الى أن "تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم مع تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة".

وأفضى تفتيش مساكن المشتبه فيهم بأمر من النيابة المختصة إقليميا إلى العثور على تلك المحجوزات.