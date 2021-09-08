﻿الدولي الجزائري عبد الرؤوف بن غيث يفسخ عقده مع الترجي التونسي

أعلن الترجي الرياضي التونسي الناشط في البطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء ان اللاعب الدولي الجزائري عبد الرؤوف بن غيث قام بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة احادية.

واضاف النادي ان بن غيث متوسط الميدان الهجومي للفريق قد غادر الفريق أول أمس الاثنين مبينا "انه أمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ" قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق الجمعية ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل.

يذكر ان اللاعب السابق لاتحاد الجزائر و نادي بارادو التحق بصفوف الترجي التونسي في سنة 2019 و أضحى عنصرا أساسيا في صفوف نادي العاصمة و توج معه بالعديد من الألقاب.