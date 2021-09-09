الشروع في تعويض أصحاب السكنات المتضررة من حرائق الغابات بتيزي وزو

شرعت وزارة السكن بتعويض أصحاب السكنات المتضررة من حرائق الغابات حسب التصنيف الذي وضعته الفرق المتخصصة التي قامت بعملية الجرد في عين المكان .

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن احمد بلعياط أن عملية التعويض بدأت أمس من ولاية تيزي وزو، موضحا أن عدد السكنات المتضررة من الحرائق هو 1983 في ولاية تيزي وزو، صنفت إلى ثلاث أصناف الأخضر 1131مسكنا، البرتقالي 353 مسكنا، والأحمر 99 مسكنا .

وأضاف بلعياط بالقول عملية التعويض بدأت اليوم بتسديد أغلفة مالية قدرت ب 70 مليون سنتيم على شطر واحد للمتضررين المصنفين بالبرتقالي، وغدا ستسدد إعانات المصنفين بالأخضر، والأسبوع المقبل ستسدد التعويضات للمضنين بالأحمر ... في الوقت الحالي وصلنا 184 ملفا وقد تمت دراستها وبصدد تسديد التعويضات ونحن في انتظار ملفات أخرى تاتينا من السلطات الولائية.

وأشار بلعياط أن عملية التعويض ستتواصل في الأيام المقبلة لفائدة المتضررين في ولاية بجاية .