ارتفاع سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة امس الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي سبع سنوات، في ظل تصاعد مخاوف تدفق الإمدادات في وقت لاحق من العام الحالي مع اقتراب موسم الشتاء و زيادة الطلب على التدفئة.

وارتفع سعر الغاز خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع بنسبة 8ر8 بالمائة إلى 968ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2014م.

وجاء هذا الارتفاع في إطار ارتفاع أسعار الطاقة في العالم أثناء فصل الصيف، وزيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء في العديد من دول العالم التي شهدت ارتفاعذا في درجات الحرارة.

و أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطقس الحار في الصيف واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي نتيجة الإعصار "إيدا" على السواحل الأمريكية أديا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع مخزون الغاز، في الوقت الذي لا يزيد فيه الإنتاج بوتيرة مناسبة.

و جاء ارتفاع سعر الغاز في الولايات المتحدة، مع ارتفاعات كبيرة لأسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية.

ويحذر مسؤولون في قطاع الطاقة من احتمالات حدوث أزمة في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي كانت قد توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.