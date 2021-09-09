اجتماع وزراء الخارجية العرب : الجزائر ترحب ببوادر انفراج الأزمة الليبية

رحبت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ببوادر انفراج الأزمة الليبية وبالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية في هذا البلد ، وفق ما جاء في بيان للوزارة هذا الخميس .

وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة قال لعمامرة إنه "على الرغم من ضآلتها، تشيد الجزائر بالبوادر التي تلوح في أفق انهاء الأزمة الليبية بعد الاعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية الشاملة مع الحرص على الدفع بعجلة السلام الى محطة الانتخابات طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي".

وأضاف أن" الجزائر تبقى مستعدة لمواصلة جهودها ودعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية مثلما أكد عليه مرارا الرئيس عبد المجيد تبون" .

وفي هذا الاطار، اعتبر لعمامرة، اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد مؤخرا بالجزائر بحضور ممثلي كل من جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، "خطوة هامة في تفعيل دور ومساهمة دول الجوار لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والحفاظ على أمن وسلامة دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق" .

وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة، اليوم بالقاهرة، في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انصبت أشغالها حول دراسة عدد من القضايا السياسية الراهنة في العالم العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.