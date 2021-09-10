بطولة النخبة الدولية للمواي طاي : الجزائر تحصل على ذهبية وفضية في موعد العراق

حصلت الجزائر في منافسات الطبعة الثالثة لبطولة النخبة الدولية للمواي طاي لأقل من 23 سنة، التي جرت بداية الاسبوع الجاري بمدينة السليمانية العراقية على ميداليتين، ذهبية وفضية، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت، كيك بوكسينغ والرياضات المشابهة.

وحصلت المصارعة شاهيناز بوعيشة (أقل من 60 كلغ) و فهيم آيت اوديع ( أقل63.5 ) تواليا على ميداليتين، ذهبية وفضية. وفازت بوعيشة بالجولات الثلاث للمنازلة ، على ملاكمة مصرية ، فيما انهزم آيت اوديع ،أمام ممثل البلد المنظم العراق ،في لقاء كان "صعبا والمتفوق فيه ينبغي له الحصول على فارق كبير في النقاط او بالضربة القاضية" حسبما أوضحه، المدرب الوطني للكيك بوكسينغ ، رابح زغرابة.

وأفاد التقني الجزائري ان الدورة -التي شاركت فيها الجزائر برياضيين اثنين فقط - ، جرت بتنظيم نزال واحد فقط، حسب ما هو معمول به لدى الاتحادية العربية للمواي طاي.

وأضاف أن المستوى الفني للبطولة الخاصة بفئة أقل من 23 سنة ، كان " متميزا" مقارنة بالأكابر الذين لديهم خبرة في البطولات والدورات العربية مبرزا أهمية المنافسة التي من شانها "اعطاء نفس جديد لمصارع الفئة المذكورة وتحفيزهم وتقييم مستواهم ."

وبالنسبة للمدرب الوطني فإن موعد العراق هو " مناسبة تحضيرية للمصارعين تحسبا لبطولة العالم للمواي طاي التي ستقام بمدينة ابوظبي (الإمارات) أو تايلاندا في ديسمبر المقبل ،البطولة الإفريقية بمصر في شهر نوفمبر إضافة إلى البطولة العربية المقبلة التي ستشارك فيها الجزائر في 12 فئة ( 12 مصارعا).

ونظمت بطولة النخبة الدولية للمواي طاي- لأقل من 23 سنة -التي شاركت فيها 12 دولة عربية- ، الاتحاد العراقي المركزي للمواي طاي تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.