حسني يدعو مؤسسات كوريا الجنوبية للإستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر

استقبل وزير الموارد المائية و الأمن المائي، السيد كريم حسني، الخميس، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، كيم شانغ-مو، داعيا خلال اللقاء مؤسسات كوريا الجنوبية إلى اقتراح استثمارات لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن اللقاء يندرج في إطار تقييم التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية قصد دراسة الوسائل والطرق الكفيلة لترقيته أكثر.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أن التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية كان مثمرا.

واستعرض الوزير التحديات الجديدة التي تواجهها الجزائر من حيث السياق الحالي المتميز بالإجهاد المائي الذي "ألزمها بالتوجه نحو تعبئة الموارد غير تقليدية لاسيما تحلية مياه البحر".

وشجع السيد حسني مؤسسات كوريا الجنوبية على تقديم اقتراحات استثمار في برنامج الحكومة المستقبلي لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وتطوير التكنولوجيا والصناعة في هذا المجال من خلال مشاريع مشتركة بين مؤسسات البلدين.

من جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن استعداده للاستجابة لاقتراحات الوزير، موضحا أنه سيدعو المؤسسات الكورية للتركيز على اقتراحات الطرف الجزائري.