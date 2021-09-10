﻿ السينمائي إبراهيم تساكي في ذمة الله

توفي السينمائي الجزائري ابراهيم تساكي مخرج فيلم "حكاية لقاء" الفائز بجائزة مهرجان السينما والتلفزيون الافريقي (فيسباكو) ، الخميس بباريس عن عمر يناهز 74 سنة ، حسب ما أعلن عنه اقاربه.

ولد ابراهيم تساكي سنة 1946 بسيدي بلعباس و درس بمدرسة الفنون الدرامية بالجزائر العاصمة قبل أن يواصل دراسته في فن الإخراج ببلجيكا.

وقد أخرج عمله الأول و هو الفيلم القصير "علبة في الصحراء" سنة 1980 متبوع بفيلم "اطفال الريح" سنة 1981 ثم "حكاية لقاء" الذي فاز بجائزة يينينغا لمهرجان السينما و التلفزيون الافريقي بواغادوغو (فيسباكو).

و في 1990 اخرج ابراهيم تساكي فيلم "أطفال النيون" ثم فيلم "إيروان".

وفي برقية تعزية لعائلة الفقيد اعتبرت وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعلال وفاة إبراهيم تساكي "خسارة أحد أكبر أسماء الثقافة الذي صنع العصر الذهبي للسينما الجزائرية".