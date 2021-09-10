كوفيد-19: مشروع صيدال لإنتاج لقاح "كورونافاك" محليا لا يعرف أي تأخر

أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن مشروع إنتاج اللقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كوفيد-19 من طرف المجمع العمومي صيدال بالشراكة مع مؤسسة سينوفاك الصينية يسير وفق البرنامج المسطر و"لا يعرف أي تأخر" في ظل احترام الآجال المحددة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن" برنامج الإنتاج لا يشهد أي تأخر، بل بالعكس تجري هذه العملية في آجال قصيرة، علما أن اللقاح لديه اقل من سنة من الوجود".

وأضاف ذات المصدر أنه" تم استلام المادة الأولية في الـ27 أوت الفارط حسب شروط العقد حيث تم الشروع في اجراء التحاليل البيولوجية والميكربيولوجية والتي ستدوم ثلاثة (3) أسابيع".

"وبالتزامن مع ذلك تم تعقيم كافة المعدات والآلات وفق البروتوكول الخاص بإنتاج المواد المعدة للحقن لاسيما اللقاحات"، يبرز ذات المصدر .

وأوضح البيان أن "هذه المراحل مجتمعة ستمكن من الانطلاق فعليا في إنتاج اللقاح وذلك في نهاية شهر سبتمبر الجاري".