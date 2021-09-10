كورونا: 285 إصابة جديدة، 235 حالة شفاء و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و20 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 235 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا الجمعة ، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 199.560 حالة من بينها 285 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 136.264 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.539 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 34 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و18 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.