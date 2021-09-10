استشهاد طبيب فلسطيني برصاص قوات الكيان الصهيوني في القدس

استشهد طبيب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي، حازم الجولاني، قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان.

من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها أنه جرى نقل الطبيب الجولاني إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب فلسطيني، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، دون أن يتسنى معرفة وضع الشاب الصحي.