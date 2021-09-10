نادي حمام الأنف التونسي ينتدب المدافع الجزائري نسيم مقيدش من شبيبة القبائل

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف (الرابطة التونسية الأولى لكرة القدم) عن التعاقد مع المدافع المحوري الجزائري نسيم مقيدش.

ويبلغ نسيم يقيدش من العمر 21 سنة وقد نشط في المواسم الثلاث السابقة في صفوف فريق شبيبة القبائل في الرابطة الجزائرية الأولى).

ويعد نسيم مقيدش تاسع انتدابات نادي حمام الأنف في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من صابر الهمامي والإيفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري الآخر طارق عقون والتشادي إبراهيم غودجا والمالي موسى كامارا وعماد المينياوي وأحمد الماجري.

وعاد فريق الضاحية الجنوبية الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في تونس بعد صعوده في نهاية الموسم المنقضي من الرابطة الثانية.