جبهة القوى الاشتراكية تقرر المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم

قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني المنعقدة اليوم الجمعة المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر المقبل.

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية أعلن الامين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش ، من تيزي وزو أن "المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية قرر بالإجماع مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية المسبقة التي ستنظم يوم 27 نوفمبر القادم" . موضحا أن نتائج هذه الدورة الاستثنائية ستشكل محور ندوة صحفية تنشط غدا السبت بمقر الحزب.

و أكد الأمين الوطني الأول للحزب يوسف اوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية "ستتطرق الى مسألة الانتخابات المحلية المسبقة المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر المقبل بكل وعي و مسؤولية و روح وطنية عالية".

كما أضاف أن حزب جبهة القوى الاشتراكية و من خلال مشاركاته في الانتخابات المحلية "يتطلع الى جعل عهداته الانتخابية و سياساته و برامجه للتسيير، نماذج للحكم الرشيد و الكفاءة و المصداقية و النزاهة الأخلاقية و الفكرية".