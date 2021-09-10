هجمات جديدة للجيش الصحراوي على قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات استهدفت قواعد جنود الاحتلال المغربي بمنطقتين في قطاع المحبس .

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن البيان العسكري رقم 303 الصادر عن وزارة الدفاع ، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت من خلالها قواعد جنود الاحتلال بمنطقتي "لعكد" و"أكويرة ولد بلال" بقطاع المحبس .

وكانت ذات الوزارة أفادت في بيان سابق أمس الخميس ، بتنفيذ وحدات الجيش الصحراوي لهجمات مركزة على قواعد دعم واسناد لجنود الاحتلال المغربي بمنطقتي أم أركبة وسبخة تنوشاد بقطاعي الكلتة والمحبس .

ويواصل الجيش الصحراوي شن هجماته على جنود الاحتلال المغربي منذ 13 نوفمبر الماضي ، على طول الجدار الرملي، مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب ذات البيان.