لعمامرة يحل بكينشاسا حاملا رسالة من الرئيس تبون الى نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية

حل اليوم الجمعة ، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة ، بكينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية ، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحاملا رسالة منه ، الى نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية ، السيد فيليكس أنطوان تشيسيكيدي.وقال السيد لعمامرة بــ"ان هذه الزيارة هي فرصة لبحث العلاقات الثنائية وملفات تهم القارة الافريقية ".

و وبهذه المناسبة ، قال السيد لعمامرة في تصريح للإذاعة الجزائرية :" لي الشرف العظيم بالعودة الى كينشاسا وقد كنت زرتها في عدة مناسبات ومرات وكنت تحت مسئوليات مختلفة .

وأضاف السيد لعمامرة قائلا :" اغتنم هذه الفرصة وأنا أحمل رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى اخيه الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي ، ومن طبيعي ان تكون هذه الفرصة ثمينة للحديث عن اهتمامات مشتركة لاسيما ما تعلق بالقارة الافريقية والحديث عن مستقبل العلاقات والتعاون بين البلدين .

وابرز السيد لعمامرة الاولويات الافريقية الافريقية قائلا :" لقد اتفقنا ان تكون القارة الافريقية أولوية .

وحيا السيد لعمامرة بالمناسبة : " الرئيس تشيسيكيدي على النتائج المحققة لقيادة العمل الافريقي المشترك " ، مضيفا بأننا :" نأمل أن نتوجه كذلك للمزيد من التطور والرقي ، لاسيما في القطاع الاقتصادي وإنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري وقضايا السلم الأمن ، خاصة وان القارة فيها الكثير من الأزمات ، وهو ما حمل الرئيس تشيكي سيدي على حلحلة الكثير منها".

وذكر السيد لعمامرة بأن :" الجزائر دولة نشطة في هذا الشأن ، لاسيما في مجال السلم والأمن وتنمية افريقيا ".

وختم السيد لعمامرة قائلا :" نعم ، لدينا الكثير من القضايا سنتحدث حولها ونعمل بشأنها ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية