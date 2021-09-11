الطيران الحربي الصهيوني يقصف موقعين وأرضا زراعية في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية صهيونية، فجر السبت، بعدد من الصواريخ موقعين وأرضا زراعية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية صهيونية قصفت بصاروخين موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرة الاحتلال موقعا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما قصفت بصاروخ واحد على الأقل أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال، فجر اليوم، أسيرين آخرين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن /جلبوع/، الاثنين الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، ومحمد عارضة (39 عاما) من بلدة عرابة، قرب بلدة الشبلي أم الغنم على سفوح جبل طابور في الجليل الأسفل، في مرج ابن عامر.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت مساء الجمعة، الأسيرين محمود عبدالله عارضة (46 عامذا) من بلدة عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عامذا) من قرية بئر الباشا جنوب جنين، في منطقة جبل القفزة بمدينة الناصرة.