جبهة القوى الإشتراكية : المغرب أظهر عداء شديدا لبلادنا وقطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة منطقية

أكد السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف آوشيشي اليوم السبت أن قرار الدولة الجزائرية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع البلد الجار المغربي "نتيجة منطقية"، حيث ما فتئ هذا الاخير يظهر "عداءه الشديد لبلادنا و "ثوابتها الوطنية".

وصرح آوشيش خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، "إننا نعتبر هذا الاجراء، نتيجة منطقية بالنظر إلى العداء الشديد المعلن من قبل المملكة المغربية تجاه الجزائر و ثوابتها الوطنية".

و أكد ذات المتدخل ان "السماح بإعطاء موطئ قدم للصهيونية الدولية في المنطقة المغاربية يعتبر خيانة وخيانة عظمى للمبادئ التي قامت عليها شعوب بلداننا و للمبادئ التي قادت الحركات الثورية والتحررية في بلدان شمال افريقيا".

وفي رده على سؤال حول موقف جبهة القوى الإشتراكية من حركة الاستقلال الذاتي للقبائل (ماك) أكد أوشيش ان حزبه كان "قد دق ناقوس الخطر" بخصوص هذا الكيان دون ذكره بالاسم و أنه كان على أرض الميدان "لإقناع الجزائريين سيما في القبائل بان هذا المشروع (الاستقلال الذاتي) يهدف إلى تقسيم البلاد".

و أشار بذات المناسبة، إلى أن أحد المبادئ الأساسية لجبهة القوى الاشتراكية يتمثل في "الوحدة الوطنية"، مضيفا أن "أي أحد يريد المساس بالوحدة الوطنية و الاستقرار المجتمعي سنقف له بالمرصاد".

وخلص السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية إلى القول "إننا نؤكد بأن هؤلاء الأشخاص هم أعداء الامة و الشعب و أعداء الحزب و من واجبنا قطع الطريق أمامهم".

مشاركة الأفافاس في محليات 27 نوفمبر خيار "استراتيجي"

وقال السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية المسبقة لـ 27 نوفمبر المقبلي التي تقررت خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزبي تعتبر خيارا "استراتيجيا"، أملته "المسؤولية الوطنية للحزب و تمسكه بالوحدة و السيادة الوطنيتين".

وأضاف أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية، أملته "المسؤولية الوطنية" لهذا الحزب و تمسكه "بالوحدة والسيادة الوطنيتين" ويستجيب للحرص على "المحافظة على السلم والتلاحم الاجتماعيين" الذين يتعرضان لعديد "التهديدات الداخلية و الخارجية".

كما أكد السكرتير الأول للحزب، أن خيار المشاركة يستجيب للحاجة الملحة المتمثلة في "الحفاظ على مساحات النضال المكتسبة على المستوى المحلي"، مضيفا أن تشكيلته السياسية تعمل على تكريس "تمثيل "حقيقي" و "فعال" للشعب.

وفي رده على سؤال للصحافة، أوضح آوشيش أن الحزب سيقدم مرشحين في أكبر عدد ممكن من الولايات من أجل تأكيد "تجذر الحزب عبر جميع ارجاء البلاد"، الذي يعتبر -كما قال- "حزب وطني".

كما نوه بدور "المنتخبين المحليين على جميع المستويات" و الجهود التي بدلوها لإغاثة المواطنين خلال حرائق الغابات الاخيرة التي اضرت بعديد العائلاتي، معتبرا ان الهبة التضامنية التي جرت تستحق التشجيع.

للتذكير أن جبهة القوى الاشتراكية، قد عقدت الجمعة دورة استثنائية لمجلسها الوطنيي تم خلالها اتخاذ قرار بالإجماع على مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية المسبقة لـ27 نوفمبر المقبل.