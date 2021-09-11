أولمبيك نيس: اختيار هشام بوداوي أحسن لاعب لشهر أوت

اختير لاعب الوسط الدولي، الجزائري هشام بوداوي، صاحب بداية موفقة هذا الموسم، كأحسن لاعب لأولمبيك نيس لشهر أوت، حسب نتائج سبر الآراء المنظم من طرف النادي المنتمي للرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

الدولي الجزائر الذي لعب أساسيا في المباراتين الأخيرتين في شهر أوت، تألق بشكل لافت في بداية هذا الموسم حيث كان صاحب الرقم 28 هدافا و ممررا حاسما مما جعله يحصل على نسبة 40 بالمائة من مجموع الأصوات، متقدما الفرانكو-الجزائري أمين قويري (24 % ) و الدانماركي كاسبار دولبارغ (12 %).

بوداوي، انطلق موسمه في نهاية المباراة أمام نادي رامس حيث أقحم في الدقائق العشر الأخيرة، حيث كان سما قاتلا على الدفاع المنافس بتمريراته الدقيقة دون أن يتمكن فريقه من فك العقدة.

لكن اللاعب الجزائري لم يتأخر في فتح عداده التهديفي منذ الجولة الثانية أمام ليل ثم امام بوردو في الجولة الموالية. و نجح "أمير بشار" في خطة (4 - 4 -2) المنتهجة من قبل نيس، في صنع الفارق بقذفة قوية خارج منطقة العمليات، واضعا ناديه على السكة الصحيحة للفوز في الأسبوع الموالي أمام بوردو عندما قدم كرة حاسمة لزميله جوستان كلويفرت الذي سجل هدفه الأول للموسم.

ففي مجموع 152 دقيقة خاضها هذا الموسم، وضع بوداوي كل ثقله في البداية الناجحة لفريقه حيث كافأه الأنصار بجائزة أحسن لاعب لشهر أوت للموسم الجديد، 2021-2022.

للتذكير، كان اللاعب السابق لنادي بارادو قد تلقى دعوة من الناخب جمال بلماضي في المباراتين الأخيرتين لتصفيات مونديال-222 أمام جيبوتي (8-0) و بوركينا فاسو (1-1)، لكنه بقي ملازما لدكة الاحتياط.

و احتل زميله في نادي نيس أمين قوري المركز الثاني بنسبة 24 بالمائة من الأصوات فيما حل كاسبار دولبارغ ثالثا بنسبة 12 بالمائة من الأصوات.