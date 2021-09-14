كورونا: 227 إصابة جديدة و 18 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و18وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 192 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الثلاثاء, في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 200.528 حالة من بينها 227 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.052 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.614 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و17 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 9 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.