وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف : رفع الحظر عن صلاة الصبح بالولايات المعنية بتعديل توقيت الحجر الصحي

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء مديري القطاع عبر الولايات المعنية بتعديل توقيت الحجر الصحي من العاشرة مساءا إلى الخامسة صباحا, إلى "رفع الحظر عن صلاة الصبح'' مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه و تنفيذا لتعليمة الوزارة الأولى الصادرة أمس الاثنين و المتعلقة بتعديل توقيت الحجر الصحي من العاشرة مساء الى الخامسة صباحا, تدعو وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف من خلال المفتشية العامة - لجنة المتابعة الوزارية - مديري القطاع عبر الولايات المعنية بالتعديل المشار إليه, إلى ''رفع الحظر عن صلاة الصبح في الولايات التي لا يمسها توقيت الحجر الصحي''.

كما دعت الوزارة, في ذات السياق, إلى ''إعادة تفعيل النشاطات على مستوى المركز الثقافي بجميع فروعه, مع الحرص التام على احترام كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار و تفشي وباء كورونا''.