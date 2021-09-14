الإذاعة الجزائرية تكرم أبطال الجزائر البارالمبيين و توظفهم كمحللين رياضيين

أعلن المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، هذا الثلاثاء عن إبرام اتفاقية تعاون لمدة سنة مع الرياضيين البارالمبين المتوجين بالميداليات في أولمبياد طوكيو لذوي الهمم يسري مفعولها بدءا من الفاتح أكتوبر المقبل ويستفيدون بمقتضاها من راتب شهري معتبر و ثابت ، عرفانا بمشوارهم الرياضي المشرف و تكريما للأسرة الرياضة البارالمبية.

وأكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي بنادي عيسى مسعودي خلال حفل تكريم أبطال الجزائر أن الإذاعة الجزائرية قررت إدماج الرياضيين ال12 العائدين من طوكيو كمحللين رياضيين لمدة سنة للاستفادة من خبرتهم و معارفهم كل في مجال اختصاصه لتحليل المنافسات الرياضية، و اثراء مختلف البرامج و الفضاءات الرياضية التي تسهم في توسيع دائرة الثقافة بممارسة الرياضة وكذا التحسيس في مختلف الحملات الرياضية و الاجتماعية التي تنظمها الإذاعة الجزائرية عبر قنواتها الوطنية و المحلية.

و في كلمة ألقاها خلال الحفل التكريمي الذي نقل مباشرة عبر قنوات الإذاعة الجزائرية أثنى محمد بغالي على المشوار المشرف لأبطال الجزائر قائلا :" ليس من السهل أن نكرم أبطالا كرمهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تكريما باهرا يليق بمقامهم و مقام الدولة التي شرفوها في المحافل الدولية، فهؤلاء الرياضيين أسعدونا في عز أزمة الكوفيد و اليوم ننحني لهم عرفانا، فقد قدموا صورة رائعة لهذا الوطن برفع النشيد الوطني أربع مرات في سماء طوكيو، وبالتالي الجزائر والجزائريين بحاجة إلى مساهمتهم و الإستفادة من شهرتهم و مصداقيتهم كأسماء معروفة وطنيا ودوليا "

الرياضي المتوج اسكندر جميل عثماني صاحب الميدالية الفضية في سباق 100 متر من بين المكرمين الذين حضروا الحفل، عبر عن سعادته بمبادرة الإذاعة الجزائرية، التي ستفتح له و لرفقائه آفاقا جديدة تحفزهم على إبراز قدراتهم لتشريف الرياضة الجزائرية.

من جهته أشاد رئيس ديوان وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمن خالف بالمشوار المشرف للرياضيين البارالمبيين المتوجين بالميداليات في أولمبياد طوكيو لذوي الهمم، مذكرا بتخصيص ميزانية خاصة لتجهيز مركز السويدانية و توجيهه لتدريبات و تحضيرات فئة ذوي الههم للمنافسات الوطنية و الدولية، إضافة إلى تعديل مرسوم المكافئات القاضي بالمساواة ما بين كل الرياضيين الجزائريين.

الرياضيون الذين لم يسعفهم الحظ لحضور الحفل التكريمي تم التواصل معهم عبر تقنية التحاضرعن بعد من المحطات الإذاعية لولاياتهم على غرار اسمهان بوجعدار من ولاية قسنطينة التي عبرت عن شكرها و امتنانها لمؤسسة الإذاعة الجزائرية التي رافقتها طيلة مسارها الرياضي.

للإشارة حفل التكريم حضره كل من رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد و المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد و رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل .

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية/ ليليا مجاوي