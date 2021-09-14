الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي نقل له رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ،اليوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي نقل له رسالة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين".

وقد أكد السيد الرئيس خلال استقباله الوزير السعودي -يضيف نفس المصدر- على "تجذر العلاقات الثنائية ومتانتها والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين.