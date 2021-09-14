﻿حرائق بومرداس : دعم جهود إخماد النيران بأرتال متنقلة لولايتي البويرة و الجزائر العاصمة

تدعمت عمليات إخماد الحرائق التي نشبت مساء اليوم الثلاثاء، و لا زالت متواصلة إلى حد الساعة، على مستوى بلديتي بني عمران و تيجلابين، شرق بومرداس، بثلاث أرتال متنقلة لولاتي البويرة و الجزائر العاصمة، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بالولاية.

و أفاد المكلف بخلية الاعلام بهذا الجهاز، الملازم حسين بوشاشية في تصريح ل /وأج، بتدعيم الوسائل التي جندتها المديرية المحلية للحماية المدنية من أجل إخماد هذه النيران برتل متنقل لولاية البويرة و رتلان متنقلان أخرين من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

كما تم تسخير، في إطار جهود إخماد هذه الحرائق التي تجري على قدم وساق، يضيف نفس المصدر، فرق طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية بالولاية من أجل إسعاف المصابين بعين المكان.

و أضاف الملازم بوشاشية أنه قد تم تسجيل حالات إختناق محدودة لمواطنين من المناطق التي اندلعت بها النيران من دون خطورة على حياتهم، حيث تم التكفل الصحي بهم و تحويلهم إثر ذلك إلى المراكز الصحية و المستشفيات القريبة.

و يجري حاليا، إلى جانب العمل على إخماد هذه الحرائق التي تقلصت حدتها، يؤكد نفس المصدر، إجلاء السكان و إبعادهم عن مناطق خطر الحرائق، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل، إلى حد الساعة، خسائر مادية كبيرة في المساكن عدى بعض البنايات المهجورة المنتشرة بمناطق متفرقة.

و كانت هذه الحرائق التي تسببت في هلع وسط السكان، قد نشبت بمناطق "سويقة " و " غازيباون" و أولاد بومرداس، بجبال بلدية بني عمران و انتشرت بفعل الرياح إلى مناطق أخرى مجاورة و هي " المرايل" و " بني فودة" ببلدية تيجلابين.

وجندت مصالح الحماية المدنية، يؤكد ذات المصدر، كل إمكانياتها البشرية و المادية التي بحوزة وحدات التدخل المنتشرة عبر الولاية، مدعمة بوحدات تدخل من ولايات مجاورة من أجل السيطرة و إخماد الحرائق التي زاد في انتشارها الحرارة الشديدة و الرياح.