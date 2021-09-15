الحماية المدنية تسجل 4 بؤر جديدة للحرائق بجيجل

سجل عناصر الحماية المدنية لولاية جيجل بعد ظهر اليوم الأربعاء اندلاع أربع (4) بؤر جديدة لحرائق الغابات ليصبح العدد الإجمالي للحرائق التي نشبت منذ أمس الثلاثاء 20 حريقا، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأفادت المكلفة بالإعلام بذات المديرية النقيب أحلام بومالة بأنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الحرائق بغابات الولاية من خلال تسجيل أربع بؤر جديدة بكل من جنان عياد ببلدية وجانة و الشادية ببلدية قاوس و ام الحوت ببلدية تاكسنة وكذا بني مسلم ببلدية خيري واد عجول.

وذكرت ذات المسؤولة أن عناصر الحماية المدنية مرفوقين بعناصر محافظة الغابات قد تمكنوا من إخماد 18 حريقا غابيا من مجموع 20 حريقا تم تسجيلهم عبر 11 بلدية بالولاية في حين تبقى ألسنة النيران مشتعلة بكل من منطقة المنصورة ببلدية سلمى بن زيادة و جنان عياد ببلدية وجانة.

وأردفت قائلة أنه تم تسخير إمكانيات إضافية لإخماد مختلف الحرائق حيث وصل عدد العناصر المسخرين إلى 110 من مختلف الرتب فضلا عن 35 شاحنة إطفاء.

تجدر الإشارة الى أن حرائق الغابات التي نشبت بالولاية مست بلديات كل من الشقفة والميلية وسلمى بن زيادة و الطاهير وجيملة وجيجل و أولاد يحيى خدروش وبرج الطهر وقاوس و وجانة وكذا بلدية العنصر .