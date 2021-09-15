تصفيات مونديال 2022: النيجر – الجزائر يوم 11 أكتوبر القادم بنيامي

أعلنت مراجع صحفية نيجرية، هذا الأربعاء، عن إجراء مباراة منتخبي النيجر والجزائر برسم الجولة الرابعة المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر، زوال الحادي عشر أكتوبر القادم (14.00 سا) بملعب الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي.

وأتى ذلك في أعقاب قرار الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بمنح "موافقة مؤقتة" للنيجريين باستضافة مبارياتهم المقبلة في ملعب الجنرال سيني كونتشي، علمًا أنّ مواجهة تشكيلة الفرنسي كافالي للخضر كانت مبرمجة زوال العاشر أكتوبر قبل تأخيرها بـ 24 ساعة.

وكان منتخب النيجر استضاف بوركينافاسو (0- 2) بمراكش المغربية خلال الجولة الأولى من التصفيات، بسبب عدم تأهيل ملعبه، قبل أن يسترجع النيجريون أنفاسهم بهزم منتخب جيبوتي المتواضع (2 – 4).

وبعد إجراء جولتين من التصفيات، تتصدر الجزائر رفقة بوركينافاسو المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط (الأفضلية التهديفية لمحاربي الصحراء)، ويأتي النيجر في المركز الثالث (3 نقاط)، بينما تتذيّل جيبوتي برصيد صفري.