التئام اللجنة المشتركة الجزائرية-الهندية قريبًا في نيو دلهي

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، هذا الأربعاء، عن عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية-الهندية في نيو دلهي قريبًا.

وفي أعقاب استقباله وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية، ف. موراليد هاران، أفاد لعمامرة في تغريدة على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنّه سيترأس اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الهندية، مناصفة مع نظيره سوبرامانيام جايشانكار.

وفي تصريح للصحافة، قال، ف. موراليدهاران، أنّ المحادثات التي جمعته والوفد المرافق له بلعمامرة، كانت "بنّاءة"، مضيفًا أنها تمحورت حول "القضايا ذات الاهتمام المشترك والانشغالات الثنائية".

وقام المسئولان كذلك ببحث قضايا على المستويين الجهوي والثنائي، كما قال الوزير الهندي الذي أكد بأنّه "متيقن من متانة علاقات الصداقة بين الجزائر والهند" اللتين تشتركان في كفاحهما التاريخي ضد الاستعمار، ونوّه أيضًا إلى أنّ المحادثات سمحت للطرفين بتوضيح الرؤى أكثر مما "سيمكننا من ترقية علاقاتنا بشكل أفضل وتعزيز مبادلاتنا التجارية وقطاعات أخرى".