اللجنة الأولمبية الجزائرية: سليني رئيسًا للجنة الرياضيين

أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية، هذا الأربعاء، عن تنصيب ياسين سيليني، رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، رئيسًا للجنة الرياضيين.

بحسب منشور للهيئة الأولمبية على صفحتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفيد أنّ اللجنة تضمّ رياضيين حاملين لميداليات أولمبية على غرار اختصاصي المسافات نصف الطويلة في ألعاب القوى، علي سعيدي سياف، والملاكم محمد علالو الحائزين على فضيتين في أولمبياد سيدني 2000، إضافة إلى صورية حداد بطلة الجيدو والحائزة على برونزية أولمبية، إضافة إلى الرياضي السابق ومدرب ألعاب القوى مليك لواحلة رئيس جمعية الرياضيين الأولمبيين.