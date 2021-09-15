رابطة أبطال أوروبا: محرز يسحق ... غزال وبن ناصر ينهزمان

شهدت الجولة الأولى من كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، ليلة الأربعاء، خروج نادي مانشستر سيتي الانجليزي ونجمه الجزائري رياض محرز بفوز ساحق، على النقيض، عاد نادي جمعية ميلانو الايطالي ومتوسطه الجزائري إسماعيل بن ناصر بهزيمة من ليفربول، بينما سقط نادي بيشكتاش التركي وجناحه الجزائري رشيد غزال على أرضه.

في المجموعة الأولى، "دهس" المان سيتي "لايبزغ" الألماني (6 – 3)، وأحرز محرز الهدف الثالث من ضربة جزاء، وبأداء محترم في اللقاء الذي خاضه كاملاً.

ولحساب افتتاح المجموعة الثانية، آلت قمة ليفربول – جمعية ميلانو لمصلحة أصحاب الضيافة (3 – 2) في لقاء ندّي خاض منه بن ناصر 71 دقيقة.

وفاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه بيشكتاش التركي (1 – 2) على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول التركية، وسجل هدفي بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقة 20، والنرويجي إيرلينج هالاند (45 + 3)، فيما أحرز هدف بيشكتاش الوحيد لاعبه الإسباني فرانشيسكو مونتيرو في الدقيقة 93، علمًا أنّ رشيد غزال لعب 89 دقيقة.