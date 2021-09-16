المجلس الشعبي الوطني : النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس ، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة.

وقد صوت 318 نائب ب"نعم" و 65 ب"لا" من بين 380 نائب حضروا الجلسة.

وجاء هذا التصويت عقب رد الوزير الاول على انشغالات نواب المجلس خلال جلسات المناقشة التي جرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت صبيحة اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.

للتذكير، فإن مخطط عمل الحكومة استمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، والتزاماته الـ54 المتمحورة أساسا حول "تعزيز دوله القانون، تجديد الحوكمة، عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".

ومن خلال مخطط عملها، تسعى الحكومة الى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية"، ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".