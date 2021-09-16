رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني

إستقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد موسى الكوني, الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد "في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين", حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية: " إستقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم , نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد موسى الكوني الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين"

"وقد أكد السيد الرئيس على موقف الجزائر الداعم, لحل الأزمة الليبية, بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة, وبناء مؤسسات الدولة, ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي", يضيف البيان.

بدوره, أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي "التوافق الكامل مع السيد الرئيس حول مختلف الملفات, مثمنا جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين, وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس وكذا فتح معبري غات و غدامس", حسب البيان.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد الدايج.