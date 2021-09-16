كورونا: 219 إصابة جديدة ، 182 حالة شفاء و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

16/09/2021 - 16:42

سجلت 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و21 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 182 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا الخميس، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 200.989 حالة من بينها 219 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.410 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.651 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و23 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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