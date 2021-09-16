﻿ ﻿ برنامج جديد لرحلات قطارات ضاحية العاصمة والخطوط الجهوية ابتداء من السبت المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس في بيان لها، عن برنامج جديد لرحلات قطارات ضاحية الجزائر العاصمة والخطوط الجهوية، يدخل حيز الخدمة ابتداء من يوم السبت المقبل.

ويتعلق الأمر بالخطوط الجزائر-العفرون، الجزائر-تيزي وزو-واد عيسي، اغا-زرالدة، الجزائر-الثنية، الجزائر-باتنة، الجزائر-شلف، الجزائر-بجاية، الجزائر-سطيف، يضيف نفس المصدر.

وقامت المؤسسة بنشر برنامج سير القطارات على مستوى المحطات، وعلى الموقع الالكتروني للشركة ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة الى التطبيق المحمول.

وياتي هذا البرنامج الجديد بمناسبة الدخول الاجتماعي 2021 /2022 وبعد التعديل الأخير في مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، حسب البيان