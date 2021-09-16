اجراءات استعجالية لفائدة الفلاحين المتأثرين من ارتفاع اسعار المدخلات

اتخذ وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اجراءات استعجالية لفائدة الفلاحين المتأثرين من جراء ارتفاع اسعار المدخلات الفلاحية في السوق الدولية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات البيان انه "على اثر ارتفاع اسعار المدخلات الفلاحية في السوق الدولية و من اجل التخفيف من تاثير ذلك على النشاط الفلاحي على المستوى الوطني، اتخذ السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، اجراءات استعجالية لفائدة فلاحي مختلف الفروع الفلاحية المتأثرة بهذا الارتفاع في الاسعار، وذلك من اجل السماح لهم بالشروع في الحملة الفلاحية في افضل الظروف".

و تم في هذا الصدد -يضيف ذات المصدر- انشاء جهاز جديد للدعم يتمثل في رفع الاسعار المرجعية لمختلف انواع السماد، كما ذكرت الوزارة بان هذه الاجراءات قد اتخذت بعد عدة لقاءات تشاورية بين الادارة و المهنيين، مؤكدة ان مصالحها بصدد وضع اجراءات تحفيزية اخرى و ذلك من اجل ضمان "تأطير جيد للنشاطات الفلاحية".(واج)