إصابة فلسطينيين خلال اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، مع قوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها بلدة يعبد قرب مدينة جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين في حي أبو شملة وفتشتها، كما قامت بتفتيش كاميرات مراقبة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، وصوب منازلهم، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا دعما واسنادا للأسير زكريا زبيدي ورفاقه الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وأعيد اعتقال 4 منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فتى من بلدة /بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده وشقيقه بمنطقة /خلة الكتلة/ المحاذية لمستوطنة كرمي تسور المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب سكانها، واعتدت على أحدهم بالضرب.