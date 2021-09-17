العرابي: تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية فرصة أخرى للأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، السيد عبد الله العرابي، التعيين المرتقب لستيفان دميستورا، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فرصة أخرى أمام الأمم المتحدة لإعطاء الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وقال السيد عبد الله العرابي، في تصريح لوكالة "أوروبا برس"، إن "التعيين المرتقب لستيفان دميستورا، فرصة أخرى أمام الأمم المتحدة لإعطاء الشعب الصحراوي حقه في التعبير عن تطلعاته من خلال إستفتاء لتقرير المصير"، مردفا أن الأمر يمثل "محاولة جديدة لإعادة إطلاق العملية السلمية للأمم المتحدة بعد ركود لفترة طويلة".

وناشد ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا، مجلس الأمن الدولي "الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي ومنحه فرصة التعبير عن تطلعاته بشكل ديمقراطي ونزيه، من خلال صندوق الاقتراع".

وأرجع العرابي، تعطل عملية السلام الى " تعنت الاحتلال المغربي وتقاعس المجتمع الدولي، الذي ساهم بدوره في فشل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) في القيام بمهمتها الأساسية، التي أنشأت لأجلها في 1991".

تجدر الاشارة إلى أن السيد دميستورا المبعوث المقترح من قبل الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل إعادة بعث مسار السلام في الصحراء الغربية المتوقف منذ 2019، ستيفان دي ميستورا، قد عين في سنة 2014 مبعوثا خاصا لملف الازمة السورية.

وتولى دي ميستورا، دور الوسيط في محادثات السلام بسوريا وهي المهمة التي تولاها قبله الجزائري الأخضر الابراهيمي ومن قبله كوفي عنان.

وللدبلوماسي دي ميستورا (74 سنة) المزدوج الجنسية الايطالية والسويدية، خبرة أربعة عقود في الأمم المتحدة، لاسيما في مناطق النزاعات أو على مستوى الوكالات الإنسانية.

كما قدم خدماته الحميدة كوسيط في كل من العراق وافغانستان، حيث عمل كرئيس لبعثات الامم المتحدة في البلدين الأخيرين.