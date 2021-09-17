شرفي: لأول مرة نسجل زيادة في الكتلة الانتخابية الإجمالية بأكثر من 164 ألف ناخب جديد

17/09/2021 - 14:27

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في حوار للتلفزيون الجزائري أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للمحليات القادمة أسفرت عن زيادة في الكتلة الانتخابية الإجمالية بأكثر من 164 ألف ناخب جديد.

وقال محمد شرفي في السياق ذاته  "خلال تشريعيات الـ12 جوان الماضي كان عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 215 ألف ليصبح اليوم  582 ألف والقفزة النوعية انه لأول مرة نسجل ارتفاعا  في الكتلة الانتخابية الإجمالية التي زادت ب164 ألف و286 ناخبا.

وأضاف أنه بعد تسجيل هذا الارتفاع أصبحت الآن الكتلة الانتخابية تقدر بـ 24 مليون و589 و475 ناخبا معتبرا أن هذه الزيادة تمثل تطورا تصاعديا ملحوظا .

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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