شرفي: لأول مرة نسجل زيادة في الكتلة الانتخابية الإجمالية بأكثر من 164 ألف ناخب جديد

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في حوار للتلفزيون الجزائري أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للمحليات القادمة أسفرت عن زيادة في الكتلة الانتخابية الإجمالية بأكثر من 164 ألف ناخب جديد.

وقال محمد شرفي في السياق ذاته "خلال تشريعيات الـ12 جوان الماضي كان عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 215 ألف ليصبح اليوم 582 ألف والقفزة النوعية انه لأول مرة نسجل ارتفاعا في الكتلة الانتخابية الإجمالية التي زادت ب164 ألف و286 ناخبا.

وأضاف أنه بعد تسجيل هذا الارتفاع أصبحت الآن الكتلة الانتخابية تقدر بـ 24 مليون و589 و475 ناخبا معتبرا أن هذه الزيادة تمثل تطورا تصاعديا ملحوظا .

المصدر:الإذاعة الجزائرية