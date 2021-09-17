كورونا: 235 إصابة جديدة، 188 حالة شفاء و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 188 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا الجمعة في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة، مثلما أشارت إليه وزارة الصحة، 201.224 حالة، من بينها 235 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.598 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.670 حالة.

كما تم إحصاء 25 مريضا يوجدون بالعناية المركزة، حسب نفس البيان.

وأضاف نفس المصدر بأن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و 20 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.