وزارة الاتصال: تشغيل محطة جديدة للبث بتقنية التلفزة الرقمية بعين قزام

أفادت وزارة الاتصال، هذا الجمعة ، في بيان لها ، أنه تم مؤخرا، تركيب وتشغيل محطة جديدة للبث بتقنية التلفزة الرقمية بالولاية الحدودية عين قزام، في خطوة تندرج ضمن مسعى القضاء على مناطق الظل.

وأوضحت الوزارة أنه و"في إطار استراتيجية القضاء على مناطق الظل عبر ربوع الوطن، تم يوم الـ15 سبتمبر الجاري تركيب وتشغيل محطة جديدة للبث بتقنية التلفزة الرقمية 2 TNT 50x واط، بالولاية الحدودية بعين قزام".

وبدخول هذه المحطة حيز التشغيل، أضحى بإمكان سكان ولاية عين قزام التقاط برامج التلفزة الرقمية الأرضية، يضيف المصدر ذاته.